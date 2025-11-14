起業家や学生などが集まり最先端の技術やアイデアを学ぶビジネスイベント「日々是新」が開催されました。参加者は様々な分野で活躍する講師によるセミナーや最先端のテクノロジーを体験し学びを深めていました。イベントは11月16日まで行われます。