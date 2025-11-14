今年で19回目を迎える恒例の鉄道イベント「2025東武ファンフェスタ」が、2025年12月7日(日)に南栗橋車両管区（埼玉県久喜市）にて開催されます。入場無料で、子どもから大人まで一日中楽しめるこのイベント。今年はN100系「スペーシアX」をはじめとした車両撮影会はもちろん、保守用車両が客車を牽引する「TMライナー」乗車体験など、激レア企画が目白押しです。このイベントの情報と、人気企画に参加するために必須の「事前応募」