次回11月16日（日）あさ7:00〜7:30 日本テレビで放送の「所さんの目がテン！」は、「かがくの里 秋の収穫祭・かやぶき母屋完成披露スペシャル！」としてお届けします。※放送日時はエリアによって異なります。「昭和」から「平成」に元号が変わった1989年にスタートし、令和の現在も、様々なおもしろ実験で科学の楽しさをお届けし続けている「所さんの目がテン！」。身近なテーマを科学の視点からアプローチする教育番組で、今年10