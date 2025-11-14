福井ブローウィンズは11月14日、2025－26シーズンにおいてキム・ミンウクと選手契約合意に至ったことを発表した。クラブ初のアジア特別枠となる。 5日に35歳の誕生日を迎えた韓国出身のキムは、205センチ105キロの体格を誇るセンター。韓国でキャリアを重ね、2024－25シーズンは1試合平均4.7得点1.6リバウンドを記録した。クラブを通じて「こんにちは、韓国から来たキム・ミンウクです