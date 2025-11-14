メジャーリーグ公式は13日（日本時間14日）、年間でもっとも活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」にドジャースの大谷翔平投手を選出した。エンゼルス時代の2021年から5年連続受賞は、デビッド・オルティスに並ぶメジャー最長記録に。同賞に冠された、マルティネスの通算5回受賞にも肩を並べた。 ■「最多受賞」はオルティスの8回 メジャー8年目を迎えた大谷は、レ