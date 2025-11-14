日本テレビ系「金曜ロードショー」では、ディズニー最新作『ズートピア2』の12月5日（金）公開を記念し、2週連続で大ヒットディズニー・アニメーション作品を放送！1週目の12月5日（金）よる9時〜11時9分は、世界中で大ヒット、日本でも興行収入76.3億円（※（一社）日本映画製作者連盟）を記録、米アカデミー賞の長編アニメーション賞に輝いた『ズートピア』を放送（本編ノーカット）。2週目の12月12日（金）よる9時〜10時54分は