【その他の画像・動画等を元記事で観る】 緑黄色社会が、2026年1月14日にライブBlu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』をリリースすることを発表した。 ■ホールツアーの集大成であり、バンド結成13周年を記念した公演 『Channel Us 2025 at 東京体育館』は、2025年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成であり、バンド結成13周