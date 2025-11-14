日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」がスタート。本日11月14日より、本プロジェクトと連動したYouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」が開設された。◆ジャケット写真「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあ