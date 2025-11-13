「イッセイミヤケ（ISSEY MIYAKE）」と「アップル（Apple）」が11月13日、協業プロジェクト「iPhone Pocket」のプレビューイベントをApple Ginzaで開催した。MIYAKE DESIGN STUDIOのデザインディレクター宮前義之氏と、Appleのインダストリアルデザイン担当バイスプレジデント モリー・アンダーソン（Molly Anderson