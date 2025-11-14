早稲田学習研究会 [東証Ｓ] が11月14日昼(12:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比0.9％減の4.2億円となり、通期計画の14.7億円に対する進捗率は28.6％となり、前年同期の28.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比3.1％減の10.5億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期