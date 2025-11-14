県のマスコットキャラクター「トッキッキ」が11月17日で誕生から20年を迎えるのを前に、これまでの活動に対して花角知事が感謝状を送りました。 12日、感謝状が送られたのはトッキッキとしてペアで活動する男の子の「とっぴー」と女の子の「きっぴー」です。2009年の「トキめき新潟国体・トキめき新潟大会」のマスコットキャラクターとして活動するため、2005年11月17日に誕生。これまで県の「宣伝課長