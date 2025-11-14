テレ東では、2025 年 11 月 1 日より毎週土曜の深夜 1 時 25 分から刺激的でクセになる！中毒性抜群の新バラエティ枠「くるバラ」をスタート！第1弾は“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティ「深夜の金欲 乙女の会」を放送しました。第2弾となる今回は、11月15日(土)から２週にわたり、結婚したい女性たちが、結婚観や婚活についてホンネを語り尽くすトークバラエティ「婚活