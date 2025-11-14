「東京デフリンピック」サッカー男子の試合を前に盛り上がる人たち＝14日、福島県Jヴィレッジ日本初開催となる聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」は14日、福島県のJヴィレッジ（楢葉町、広野町）でのサッカー男子1次リーグA組で日本がオーストラリアと対戦し、15日の開幕に先立ち競技が始まった。試合前の式典では、元日本代表で日本障がい者サッカー連盟会長の北沢豪さんが「選手の皆さんの一生懸命な姿を見て