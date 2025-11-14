【モデルプレス＝2025/11/14】日向坂46の清水理央が11月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露した。【写真】日向坂メンバー「二度見するキュートさ」話題のショーパン姿◆清水理央、ショーパン姿で美脚披露清水は、黒のショートパンツにブラウンのジャケットを羽織り、膝下までのブラウンのブーツ、白いベレー帽姿の秋の装いを披露。スラリと長い脚を見せた。また「小西とほぼシミラーだった日」と綴り