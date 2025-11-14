映画『TOKYOタクシー』を手がけた山田洋次監督と、本作を一足先に鑑賞したスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーの特別対談が、11月16・23日、12月7日の3週にわたり、TOKYO FMのラジオ番組『鈴木敏夫のジブリ汗まみれ』にて放送される。【動画】“ハウルとソフィー”を思い出す『TOKYOタクシー』倍賞千恵子＆木村拓哉の出会いシーン山田監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』は11月21日より公開。長きにわたり日本映