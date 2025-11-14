能登を襲った大地震から、2026年1月で2年になります。被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。同地および北陸の復興にあたり、ささやかなお手伝いではありますが、能登周辺や北陸3県のご当地グルメを5回にわたりご紹介したいと思います。これから冬にかけて海の幸がますます美味しくなる北陸地方。皆さまのご参考になれば幸いです。地元の牡蠣業者が手を組んだ「七尾湾能登かき街道」第1回は、牡蠣を中心とした能登半島