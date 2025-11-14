2025年8月に開催されたアジアンクロスカントリーラリー2025で3年ぶり2度目の総合優勝を果たしたチーム三菱ラリーアートの「トライトン」（写真：三菱自動車）【写真を見る】アジアンクロスカントリーラリー2025で3年ぶりの総合優勝を果たした、チーム三菱ラリーアート（70枚）クルマ好きであれば、かつてWRC（FIA世界ラリー選手権）やダカールラリーで活躍した三菱自動車の名門ブランド「RALLI ART（ラリーアート）」を知っている