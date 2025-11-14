来週17日（月）から19日（水）ごろにかけて、日本の上空には強烈な寒気が流れ込む見通しです。北海道では平地でも大雪となる可能性があり、西日本や東日本の山沿いでも雪が降って積もるおそれがあります。■東京都心は前日より気温大幅アップきょう14日（金）は、高気圧に覆われて晴れ、過ごしやすい所が多くなるでしょう。最高気温は関東以西で20℃前後と過ごしやすい見込みです。東京都心は前日より7℃高い20℃と、日ざしが暖か