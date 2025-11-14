華々しいデビューを飾るはずのロシア製ヒト型ロボットがお披露目の場で転倒した/Moscow City News Agency（CNN）ロシアが首都モスクワで開かれたテクノロジーイベントで、人工知能（AI）を搭載したヒト型ロボット（ヒューマノイド）を発表した。しかし、お披露目は計画通りにいかなかった。映画「ロッキー」のサウンドトラックとともに登場したロボット「AIdol」だったが、足元はおぼつかなかった。スタッフがステージに駆けつけ、