17日(月)〜19日(水)にかけて、北陸地方にこの秋一番の寒気が流れ込むでしょう。JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)も発生して北陸地方を指向し、山間部では強い雪のおそれがあります。平地でも新潟県や富山県の内陸を中心に雪の降る所がありそうです。大気の状態が非常に不安定で、局地的にあられが降り、道路が白くなる所もある見込みです。タイヤ交換はこの週末に済ますのがよさそうです。17日(月)〜18日(火)を中心に冬型が強まるタイ