１２月２８日に５ｔｈライブ「温泉むすめ５ｔｈＬＩＶＥＦｉｖｅ温☆Ｓｐａｒｋｌｅ！！！！！！！！！」を埼玉・所沢市のところざわさくらタウンで開催する地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」のプロデューサー・橋本竜さんに聞くインタビューの第２回。コロナ禍を機として活動のアプローチを変えてきた「温泉むすめ」の、未来を見据えた活動について聞いた。東京を中心とした都市部での声優イベントでファンを増やし