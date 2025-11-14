阪神・山田脩也内野手が１４日、高知県内で契約更改交渉に臨み、今季年俸６００万円の現状維持でサインした。（金額は推定）仙台育英から２０２３年ドラフト３位で入団した有望株は、今季２軍１００試合の出場で打率１割９分８厘、３本塁打、３６打点。守備でも２１失策と課題を残したが、参加している秋季キャンプでは藤川監督から成長を認められている。「打率もそうですし、失策数も２１個だったので、そこはもっと改善し