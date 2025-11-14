カンテレは１４日、ＮＰＯ法人・放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、優れた番組や個人・団体を顕彰する「ギャラクシー賞」の第６３回上期選考が行われ、同局制作の月曜２２時ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（２０２５年７月１４日〜９月２２日）がテレビ部門で入賞したことを発表した。本作品は大森美香氏が脚本を担当。俳優の磯村勇斗、堀田真由らが出演し、９月度月間賞を受賞した。今後、本作