◆第７８回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦▽男子準決勝札幌大谷２―０札幌藻岩（１４日・北ガスアリーナ４６）昨年、創部５年目で春高バレー初出場を果たした札幌大谷が２年連続で全国切符をつかんだ。札幌藻岩戦は第１セット、遠山吹輝主将（３年）が「会場の雰囲気を初めて経験する選手もいて、勝ちたい気持ちが出過ぎた」と話したようにリズムをつかみ切れず、２５―２０と競った展開となった。