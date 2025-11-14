メ～テレ（名古屋テレビ） 26年前、名古屋市で起きた主婦殺害事件で、逮捕された女が「被害者の夫の考え方が嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。 名古屋市の安福久美子容疑者（69）は、1999年、高羽奈美子さん（当時32歳）を刃物で殺害した疑いが持たれています。 安福容疑者は逮捕当初は容疑を認めたものの、現在は黙秘しているということです。捜査関係者によりますと、黙秘に転じる前、