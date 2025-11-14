福岡市のアミュプラザ博多に14日、国内4店舗目となる任天堂直営のオフィシャルストアがオープンしました。■小川ひとみアナウンサー「オープンとともに大勢の客が店に押し寄せています。」アミュプラザ博多8階にオープンした「Nintendo FUKUOKA」は任天堂直営のオフィシャルストアで、東京・大阪・京都に続き国内4店舗目です。 任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオ」や「スプラトゥ&