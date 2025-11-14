小豆警察署 13日夜、香川県土庄町で住宅火災が発生しました。けが人はいませんでした。 13日午後7時50分ごろ、香川県土庄町の木造2階建て住宅で、住人の男性（64）が火事に気付き、119番通報しました。消防が約4時間後に火を消し止めましたが、約200平方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、男性が2階でテレビを見ていたところ、1階から大きな音がしたため下を見たところ、風呂場が