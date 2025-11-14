11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！今年のGANG PARADEの目標のひとつに、”メンバーとディズニーに行く”というものがありました。遂に先日、目標を達成してきました！！急にLINEグループに日付だけが送られてきて、