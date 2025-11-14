クレーンゲームの「1号機」モデル探しが大きな話題になっている。14日から始まったアミューズメントエキスポ2025。最新のゲームが集まるなか、今回の目玉はクレーンゲーム。今年は国産機が誕生して60周年の節目となっている。その「原点」とも呼ばれるモデルがこちら。ゲームセンター運営大手のタイトーが60年前に国内で初めて製造したとされる「クラウン602」。製造元にも残っていない「1号機」この「1号機」モデルをめぐっていま