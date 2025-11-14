アメリカのトランプ政権が、移民ビザ発給を拒否する理由として、肥満やがん、糖尿病などの疾患を加えたことがわかりました。アメリカメディアによりますと、ルビオ国務長官は6日、各国のアメリカ大使館や領事館などに、ビザ発給を拒否する理由として「肥満や心臓病、糖尿病、がん」などを追加するよう伝えたとのことです。観光など短期滞在用のビザは含まれず、移民に対するビザが対象とされます。FNNの取材に対し、国務省は「トラ