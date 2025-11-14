長野県佐久市の企業で13日、恒例のイルミネーションの点灯が始まりました。♪「 点灯です」このイルミネーションは、佐久市で真空ポンプの製造などを手掛ける樫山工業が2005年から行っているものです。 21回目となる今年のテーマは「不思議の国のアリス～光の波～」。アリスや涙の池のシーンなどを約25万球のLEDで表現しています。訪れた人は「めっちゃきれいだし、毎年めっちゃ楽しみにし