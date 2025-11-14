愛知県豊川市は14日、同市清掃工場が管理しているごみ収集車1台が、車検切れの状態で計11日間にわたり走行していたと発表した。可燃ごみの収集にあたり、市内を計515キロ走っていた。事故はなかった。市によると、10月25日から11月11日まで車検切れに気付かず、ごみ収集日などに運転。車検実施日などをまとめた表にあった更新の記載を担当者が見落とし、10月24日の有効期限に気付かなかった。他の車両の車検更新で表を確認した