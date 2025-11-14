胎内市は14日午前、クマ1頭を緊急銃猟により駆除したと発表しました。県内での緊急銃猟は6例目となります。捕獲されたのは体長約1.2メートルのクマ1頭です。けが人はいません。市によりますと14日午前7時30分頃、胎内市下赤谷でクマ1頭がワナに捕獲されていると下赤谷区長から市役所へ通報がありました。ワナは11月11日から人身被害防止のため市と猟友会が設置していたもので、市は、通報をうけ警戒にあたっていましたが、現