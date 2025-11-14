14日朝、秋田市楢山城南町の民家の敷地でクマが目撃されました。付近には城南中学校や牛島小学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと14日午前6時35分ごろ、秋田市楢山城南町の民家敷地でカキの木に登っているクマ1頭を、この家の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。城南中学校までは約150メートル、牛島小学校までは約300メートルの