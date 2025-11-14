23歳のみちるは、初めての恋人である夫・健司と結婚し、おなかには子どもを授かり幸せいっぱいだった。しかしある日、健司のスマホから「ご来店ありがとうございました」という風俗店のメールを発見。一度は反省を見せた健司だったが、そう簡単に風俗癖は抜けず…。『風俗通いの夫を成敗した話』第4話をごらんください。 風俗店に行った事実を許した直後、健司は曖昧な理由で生活費の減額を提案し、みちるに実家帰りを強く