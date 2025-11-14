フィンエアーは、2026年から2029年に向けての戦略と財務目標を設定した。旅客数の平均成長率は年間4％、2029年末の比較営業利益率は6〜8％とする。投資額は20〜25億ユーロで、売上高の少なくとも20％の現金を保有する。平均して1株あたり利益の3分の1を株主還元する。平均機齢が20年を超えたエアバスA319型機とエアバスA320型機の更新に向けた協議を進めているほか、新市場の開拓と既存市場の拡大に向け、近い将来中古の小型機を追