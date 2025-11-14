MVPを争ったローリーとジャッジ(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）が満票で3年連続4度目の受賞を果たしたナショナル・リーグのMVP投票。その一方でアメリカン・リーグのそれはし烈を極める結果となった。【動画】一振りで直球粉砕！ ジャッジが宿敵相手に放った場外弾をチェック現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）所属記者の投票によって決まる25年シーズンのアメリカン・リーグのMVPは、アーロン・ジャッジ（ヤ