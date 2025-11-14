「キリン 華よい アップル＆ピーチスパークリング（期間限定）」キリンビールは、こころ華やぐ解放感を楽しめるALC.3％の低アルコールRTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）「キリン 華よい」ブランドから「キリン 華よい アップル＆ピーチスパークリング（期間限定）」を12月9日から発売する。近年、暮らし方や働き方の多様化による価値観の変化や、適正飲酒への関心の高まりから、低アルコールRTD