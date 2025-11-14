ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー、「ミルクチョコレート クッキー＆クリーム ショコリキサー」を11月28日から、全国のショコリキサー取扱店で期間限定販売する。「ミルクチョコレート クッキー＆クリーム ショコリキサー」は、カカオ31％のなめらかなベルギー産ミルクチョコレートに、砕いたココアクッキーをたっぷりとブレンドし、仕上げには、ホワイトチョコレートが香るホイップク