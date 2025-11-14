日本ジオパークのひとつ五島列島で、再認定に向けた審査が行われました。 断層の地形や地質、歴史文化などが評価され、2022年に日本ジオパークに認定された五島列島の「下五島エリア」。 再認定の審査は4年ごとに行われていて、日本ジオパーク委員会の委員が拠点施設の「鐙瀬ビジターセンター」などを視察しました。 （日本ジオパーク委員会 渡辺 真人委員） 「地元の人たちが