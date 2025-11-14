数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？問題：2, 3, 5, 8, 12, 17, □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：前後の“差”を追ってみましょう。足される数が毎回少しずつ変化しています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：23正解は「23」でした。▼解説この数列の規則は「前の数との差