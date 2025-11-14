プロ野球・ロッテが14日、ソフトバンクの宮粼颯投手を支配下契約、楽天の山粼剛選手と育成契約を結んだことを発表しました。宮粼投手は2022年に東京農業大学から育成8位でソフトバンクに入団。3年目を迎えた今季は7月25日に支配下登録を勝ち取ると、2試合に登板し、防御率0.00を記録しています。しかしオフに戦力外を受けました。宮粼投手は球団を通じ「気持ちを全面に押し出した躍動感あるフォームが自分