阪神・戸井零士内野手（２０）が来季から育成契約に移行することが１４日、発表された。背番号は１２１。同日、高知県内のチーム宿舎で契約更改交渉を行った戸井は、２０万円減の４８０万円でサインして、「（球団から）来年もう一回支配下になれるよう頑張るように、と伝えられました」と報告した。高卒３年目の今季は、ウエスタンで打率・１６８、２本塁打、１５打点。「やっぱ悔しい気持ちがあるので、やり返してやろうとい