「ＭＬＢＡＷＡＲＤ」が１３日（日本時間１４日）、ネバダ州ラスベガスで行われ、来年３月に開催されるＷＢＣでカブスのピート・クロウアームストロング外野手、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が米国代表入りすることが発表された。ＰＣＡの愛称で親しまれるクロウアームストロングは、壇上に呼ばれてユニホームを手渡された。キャロルも同様にユニホームを渡されると笑みを浮かべた。すでにヤンキースの