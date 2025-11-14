自民党の外交部会と外交調査会は14日、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に対する中国の薛剣駐大阪総領事のX（旧ツイッター）投稿を受け、党関係者に対し、大阪総領事館が主催する行事への出席を控えるよう求める意見書をまとめた。近く小林鷹之政調会長を通じて、党内に周知する方針。外交部会によると、21日には大阪総領事館が広島県で日中友好行事の開催を予定している。首相は7日の国会で「台湾有事は存立危機事態に