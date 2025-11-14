米大リーグは１３日（日本時間１４日）、ＭＶＰを発表し、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２年連続３度目のＭＶＰに輝いた。中継にはサマンサ夫人に愛犬の「ガス」「ペニー」も登場した。わずか２０票差ジャッジは「マリナーズと戦った時にはカルにやられないようにしていた」と明かした。決定直後にはサマンサ夫人とハグをかわし、愛犬も近くに寄ってきてジャッジを祝福しているかのように映った。ジャ