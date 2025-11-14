やはり「野球の神」だった。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が“3年連続満票MVP”という前代未聞の偉業を成し遂げた。“二刀流”再開初年度とは思えない圧巻の活躍だった。【写真】大谷翔平、韓国人同僚とシャンパンまみれMLB機構は11月14日（日本時間）、全米野球記者協会（BBWAA）所属の記者30人によるMVP投票結果を発表。ナ・リーグMVPは大谷、ア・リーグMVPはニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジが選ばれた。大