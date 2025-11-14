日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「出藍」はなんて読む？藍色（あいいろ）の「藍」が使われた「出藍」という言葉。「出藍」は、弟子が師匠を超えるという意味を表します。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？