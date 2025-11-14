お笑いコンビ、エレキコミックのやついいちろう（50）とタレント松嶋初音（38）が14日、X（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を報告した。双方が同じ声明を発表。「突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます」と報告。「本日より結婚12年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお