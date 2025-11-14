京都競馬場の菊の間で将棋の竜王戦第４局が行われます（11月12、13日）。その前夜祭が京都市内のホテルで11日に開催され、ボクも藤井聡太６冠見たさに出席させていただきました。JRAの年間プロモーションキャラクターを務められている佐々木蔵之介さんが、「一人だけ、きれいな空気をまとっておられる」とおっしゃっていましたが、まさにそんな感じ。23歳とは思えない落ち着いた佇まいに感心してまいりました。【秋華賞】武豊